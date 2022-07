Moradores encontram corpo de alegado terrorista em Macomia, Moçambique

Um grupo de moradores da localidade de Nguida, numa mata do interior de Macomia, distrito do norte de Moçambique assolado por violência armada, encontrou um corpo sem vida e "crivado de balas", disseram esta quinta-feira à Lusa fontes locais.

O corpo do homem tinha a face encapuzada com um lenço preto e com escritas em árabe, o que levou a comunidade a suspeitar que se tratava de um membro dos grupos rebeldes que atuam na província de Cabo Delgado e que terá sido morto durante confrontos com forças governamentais, disse à Lusa um residente local.

Um outro habitante de Nguida disse à Lusa que a localidade e aldeia de Nkoe, ambas pertencentes ao distrito de Macomia, estiveram nos últimos dias sob fortes combates, com helicópteros das forças governamentais em operações constantes nas matas.

"Ninguém vai às machambas [campos agrícolas] há quase três semanas, há fortes combates. Helicópteros passam pelas nossas aldeias e, por vezes, dá para ouvir o som das armas", acrescentou a fonte.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio.