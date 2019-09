Morreram mais duas das vítimas da explosão de uma caldeira em Cabinda

Um cidadão angolano e um chinês, que ficaram gravemente feridos na sequência da explosão de uma caldeira, na província angolana de Cabinda, morreram esta segunda-feira de madrugada, em Luanda, elevando para três o número de vítimas mortais.De acordo com o último boletim da Clínica Girassol, mantêm-se internados nesta unidade hospitalar cinco pacientes, "em estado crítico e com prognóstico reservado", de um total de 15 sinistrados.Outros cinco sobreviventes foram transferidos para o Hospital Neves Bendinha (Hospital dos Queimados) e os dois restantes para a Clínica Multiperfil.Todas as vítimas, 11 cidadãos chineses e quatro angolanos, que trabalhavam na fábrica chinesa "Nzambi Yami" sofreram "queimaduras graves de II e III graus".O acidente, aconteceu no sábado, cerca das 14:45, na localidade de Chiaze (província de Cabinda) e deveu-se ao sobreaquecimento de uma "caldeira rudimentar" onde estava a ser processado o alcatrão.As vítimas trabalhavam na empresa chinesa de produção de betão betuminoso e têm entre 26 e 60 anos, segundo uma fonte da proteção civil.