O ator sul-africano Andile Gumbi, que interpretou a personagem adulta de Simba, no teatro musical de 'O Rei Leão', morreu de ataque cardíaco aos 36 anos em Israel. A informação foi avançada por familiares do artista.Andile Gumbi terá morrido durante as gravações do musical Daniel, em Jerusalém, na semana passada.O ator tornou-se célebre pela sua participação no musical adaptado do filme da Disney, tendo percorrido alguns dos palcos mais famosos de todo o Mundo, como a Brodway.