Morreu aos 95 anos Mugabe, um herói tornado ditador

Morreu esta sexta-feira, aos 95 anos, um dos mais carismáticos líderes da luta anticolonialista em África. Robert Mugabe liderou o Zimbabwe durante 37 anos, passando da condição de herói adorado a ditador temido. Morreu no quase anonimato em Singapura, onde estava hospitalizado desde abril. A seu lado tinha a mulher, Grace, e grande parte da família.Mugabe estava retirado da política desde que foi deposto num golpe militar, em 2017. O homem que o depôs, o atual presidente Emmerson Mnangagwa, anunciou o falecimento no Twitter: "Com a maior tristeza anuncio a morte do pai fundador do Zimbabwe."Herói da luta pela libertação da então Rodésia (antigo nome do país), colónia britânica governada por uma minoria branca, Mugabe foi perseguido e detido, passando mais de dez anos na prisão. Após a independência, em 1980, venceu as primeiras eleições e nunca mais deixou o poder. Saudado por melhorar a vida dos mais pobres, no acesso à saúde e à educação, por exemplo, tornou-se um déspota.Perseguiu opositores e arruinou um dos mais prósperos países africanos, enquanto gastava fortunas em festas luxuosas, nomeadamente nos aniversários de Grace Marufu, a sua segunda mulher.Saudado quando chegou ao poder, foi festejado aquando da sua deposição, traçando o círculo perfeito da glória à ignomínia.