Morreu bispo emérito do Uíge Francisco da Mata Mourisca

O bispo emérito da diocese angolana do Uíge, Francisco da Mata Mourisca, morreu hoje aos 95 anos em Luanda, "vítima de doença", indicou o bispo daquela província, Joaquim Nhanganga Tyombe, num comunicado.

"É com profunda dor e consternação que recebemos há instantes a comunicação do Hospital D. Alexandre, em Luanda, na pessoa do seu diretor, Dr. Masseca, que dá conta da partida de D. Francisco da Mata Mourisca (...), pelas 18:45 (17:45 de Lisboa), vítima de doença", lê-se no comunicado, que não fornece mais pormenores.

Endereçando a nota "aos sacerdotes, religiosos e religiosas e fiéis da Diocese do Uíge, CEAST (Conferência Episcopal de Angola e São Tomé) e a todas as pessoas de boa vontade", o atual bispo sublinhou que Francisco da Mata Mourisca "permanecerá para sempre um evangelho vivo", acrescentando que "mais pormenores serão oportunamente comunicados".