Morreu José Eduardo dos Santos. Antigo presidente de Angola tinha 79 anos

Morreu o antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos aos 79 anos. A informação foi avançada, esta sexta-feira, pela presidência angolana.



O comunicado avança que José Eduardo dos Santos morreu "pelas 11h10, em Barcelona, após prolongada doença". O ex-presidente angolano esteve internado, durante semanas, nos cuidados intensivos do Centro Médico ‘Teknon’, um dos hospitais mais luxuosos do mundo, situado em Barcelona, em Espanha. Eduardo dos Santos tinha problemas de saúde há vários anos e era acompanhado nesta clínica desde 2006.







José Eduardo dos Santos nasceu a 28 de agosto de 1942 em Luanda, Angola. O mais célebre dos Van Dunem – nome do meio, que herda de um ramo familiar iniciado por um mercador holandês – juntou-se ao MPLA quando este foi constituído, em 1956. Com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, foi nomeado ministro das Relações Exteriores e, em 1979, eleito Presidente da República Popular de Angola. José Eduardo Van Dunem dos Santos manteve-se no poder até 2017, num percurso marcado por constantes acusações de corrupção e desvio de recursos do petróleo, em grande parte proveniente do enclave de Cabinda.