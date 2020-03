Morreu o cantor e saxofonista Manu Dibango, vítima de coronavírus

O cantor e saxofonista camaronês, Manu Dibango, morreu na manhã desta terça-feira vítima do coronavírus."Queridos amigos, queridos fãs... uma voz eleva-se ao longe. É com profunda tristeza que anunciamos o desaparecimento de Manu Dibango, o nosso Pappy Groove, ocorrida a 24 de março de 2020, aos 86 anos, devido à Covid-19", anunciou a família.O músico morreu no hospital da região de Paris, em França, avança a AFP.Em 2014, Manu Dibango esteve em Portugal e atuou no festival Lisboa Mistura.Autor de 'Soul Makossa' e considerado lenda da música africana e embaixador do afro jazz, Dibango nasceu nos Camarões em 1933, mudando-se para Marselha, em França, aos 17 anos.Em 2009, o saxofonista apresentou queixa contra Michael Jackson que acusava de usar parte da sua canção sem permissão.