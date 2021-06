Morreu o ex-chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar de Angola

O general Apolinário José Pereira, exonerado recentemente do cargo de chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar (SISM) de Angola, faleceu este domingo "por morte súbita", em Luanda, anunciou o Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria angolano.

Em comunicado, o Governo angolano salienta a disponibilidade do general Apolinário José Pereira na luta pela conquista e preservação da independência de Angola, salientando que o militar se destacou "no cumprimento do seu dever".

Apolinário Pereira foi um dos generais exonerados no final de maio pelo Presidente angolano, João Lourenço, sem que fosse explicado o motivo da exoneração.