Morreu o nacionalista e diplomata angolano Hermínio Escórcio

O nacionalista e diplomata angolano Hermínio Escórcio morreu na madrugada desta sexta-feira, na África do Sul, aos 88 anos, vítima de doença, noticiou a imprensa angolana.

Hermínio Joaquim Escórcio, que foi preso político da antiga Polícia Política Portuguesa (PIDE) na época colonial, nasceu na província angolana de Benguela em 01 de junho de 1936.

O conhecido nacionalista ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975) participou do processo de libertação nacional desde 1958 e fez parte da delegação do MPLA que negociou tréguas com os portugueses nas chanas de Liamege, província do Moxico.

O antigo embaixador de Angola na Argentina foi ainda diretor do protocolo e património da Presidência da República de Angola, diretor geral da petrolífera Sonangol e dirigente honorário do clube de futebol Petro de Luanda.