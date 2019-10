Morreu Amaro da Luz, antigo primeiro ministro das Finanças de Cabo Verde

O primeiro ministro das Finanças de Cabo Verde e primeiro embaixador do país nas Nações Unidas, Amaro da Luz, morreu esta sexta-feira na cidade da Praia, aos 85 anos, segundo uma nota do Governo cabo-verdiano."Todos os que de perto o conheceram e com ele privaram não mais ficarão silentes perante a perda deste filho de Cabo Verde, que ativamente abraçou a luta pela independência", lê-se na nota de pesar do Governo de Cabo Verde.Amaro da Luz morreu alguns dias após ter sido internado no Hospital Dr. Agostinho Neto, na Praia, com problemas de saúde.Antes de ser o primeiro ministro das Finanças de Cabo Verde (1975-1977) após a independência, em 1975, Amaro da Cruz formou-se em Economia, em Portugal, e foi depois técnico do Banco Nacional Ultramarino.Já após a independência, exerceu também o cargo de governador do Banco de Cabo Verde.