Morreu o rinoceronte mais velho do mundo, aos 57 anos, na Tanzânia, este domingo. De acordo com a publicação do centro de conservação a fêmea morreu de causas naturais.Fausta viveu durante 54 anos livremente na cratera de Ngorongoro e passou os últimos três anos sob vigilância do Ngorongoro Conservation Area Authority. O rinoceronte foi atacado várias vezes por hienas ficando assim com o seu estado de saúde debilitado.A notícia foi dada pelo Ngorongoro Conservation Area Authority via Facebook este sábado. De acordo com a publicação partilhada, Fausta foi encontrada em 1965 com apenas 4 anos na cratera de Ngorongoro e nunca teve crias o que, para muitos voluntários do centro, era um dos motivos que explicava a sua longevidade.