Morte de adolescente por motivos ainda desconhecidos chega ao parlamento de Cabo Verde

A morte de uma criança na ilha do Sal, em circunstâncias ainda por apurar, chegou esta sexta.feura ao parlamento cabo-verdiano, com o vice-primeiro-ministro a considerar o sucedido de "inqualificável" e o deputado do MpD João Gomes a confortar a família.

"Aquilo que aconteceu no Sal é completamente inqualificável. Estamos todos tristes, a nação está também muito triste e esperemos que isto nunca mais volte a acontecer nessa nossa Nação", disse o também ministro das Finanças, no final da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2022.

Por sua vez, o deputado e líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), João Gomes, aproveitou para enviar uma mensagem de conforto a toda a ilha do Sal e à família pelos "acontecimentos trágicos".

"Não há palavra para expressar a nossa dor e o nosso profundo lamento e, daqui, em nome do grupo parlamentar do MpD, queremos dirigir às famílias, aos colegas da falecida, à comunidade estudantil da ilha do Sal e da Cabo Verde", afirmou o deputado.

Uma adolescente que completou 13 anos na quinta-feira foi encontrada morta hoje na ilha do Sal, ainda por motivos desconhecidos, num caso que está a chocar a sociedade cabo-verdiana, estando também a circular informações que terá sido violada antes de supostamente ser assassinada.

A imprensa cabo-verdiana escreveu hoje que a criança desapareceu na quinta-feira no caminho entre a escola e a sua residência, tendo sido dada como desaparecida durante a tarde do mesmo dia, e o corpo foi encontrado hoje de manhã por um popular na zona de Monte Leão.

O ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz, mostrou-se "chocado" com a morte da aluna e deslocou-se à ilha do Sal prestar solidariedade do Governo e pessoal à família e à comunidade educativa do Sal.

"Este é um momento chocante, que me deixa sem reação racional", escreveu o ministro, descrevendo a notícia como "indescritível".

"Estou ainda sem palavras, para descrever o meu estado de alma", deu conta o governante.

Em comunicado, o Ministério da Educação informou que as autoridades competentes estão a investigar as circunstâncias e os contornos deste "trágico acontecimento" que abalou o país.