Movimento Democrático de Moçambique queixa-se de perseguição pós-eleitoral pela polícia

O líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Lutero Simango, acusou a polícia de perseguir os membros do partido, o segundo maior da oposição, no processo pós-eleitoral das autárquicas, em que conquistou a Beira.

"O ambiente político aqui não está bom, os nossos membros estão sendo perseguidos e presos", denunciou Lutero Simango, presidente do MDM, na Beira, na noite de sábado, pouco depois de o partido ter sido declarado vencedor das eleições autárquicas naquela cidade, capital da província de Sofala.

Segundo o dirigente, pelo menos 13 membros, incluindo o delegado político no município do Dondo, na mesma província, foram presos "injustamente".