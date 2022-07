MPLA apela ao voto para vitória "honrar a memória de José Eduardo dos Santos"

O candidato do MPLA às eleições gerais de 24 de agosto apelou hoje os angolanos a votarem no partido para vencer o ato eleitoral, "a melhor forma de honrar a memória do presidente José Eduardo dos Santos".

João Lourenço, líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido que governa o país desde a independência, em 1975) começou hoje o seu discurso de lançamento da campanha eleitoral, em Camama, província de Luanda, enaltecendo os feitos do antigo presidente do partido, que morreu no dia 8 de julho, em Barcelona, Espanha.

Segundo João Lourenço, o lançamento da campanha ocorre num momento em que os militantes do MPLA e de forma geral os angolanos "ainda sentem a dor do desaparecimento físico do camarada presidente José Eduardo dos Santos".