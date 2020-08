MPLA demarca-se de omissão da imagem do ex-Presidente José Eduardo dos Santos

O MPLA, partido no poder em Angola, demarcou-se esta terça-feira da colocação de cartazes nas ruas de Luanda com fotografias do atual e do ex-líder do partido, na qual é omitida a imagem de José Eduardo dos Santos.

A posição é expressa no comunicado final da terceira reunião do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), realizada esta terça-feira em Luanda, sob orientação do líder do partido, João Lourenço.

O documento refere que o Bureau Político tomou conhecimento que, no âmbito da comemoração dos 45 anos da independência nacional foram afixadas nas vias públicas de alguns bairros de Luanda pósteres contendo fotografias dos chefes de Estado de Angola, em que se omite a imagem do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

"Neste contexto, o Bureau Político demarca-se de tais iniciativas por contrariarem os princípios políticos e democráticos vigentes no MPLA", lê-se no comunicado.

O Bureau Político do partido no poder "relembra que o engenheiro José Eduardo dos Santos, Presidente Emérito do MPLA, ocupa um lugar privilegiado na história de Angola e do MPLA".

"O Bureau Político do MPLA condena veementemente todas as iniciativas que tendem a dividir os militantes, simpatizantes e amigos do partido", termina a nota.

Angola vai assinalar em 11 de novembro os seus 45 anos de independência nacional.