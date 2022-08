MPLA na frente com 52% dos votos, segundo novos resultados provisórios divulgados pela CNE

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana anunciou esta quinta-feira que o MPLA (poder) mantém vantagem, com 52,08% das votações, seguido da UNITA (oposição), com 42,98%, quando estão escrutinados 86,41% dos votos das eleições gerais desta quarta-feira.

Com 77,12% dos votos apurados em Luanda, a União Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA) lidera com 62,93% dos votos e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) segue em segunda posição com 33,06%, anunciou esta quarta-feira o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.





Os resultados provisórios agora divulgados destacam um dado interessante: na província de Luana, a UNITA chega mesmo a vencer o MPLA, com 62,93% dos votos.