MPLA pede tranquilidade aos cidadãos e diz que instituições "continuarão a garantir a paz"

O MPLA, vencedor das eleições angolanas, pediu esta segunda-feira aos cidadãos que "mantenham a tranquilidade" e respeitem a Constituição e a lei, assegurando que as instituições do Estado continuarão a servir o povo e a "garantir a paz e tranquilidade social".

O Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975), proclamado vencedor das quintas eleições angolanas, exortou também os cidadãos a continuarem a trabalhar em prol do desenvolvimento de Angola.

Este órgão dos "camaradas" esteve reunido esta segunda-feira sob orientação do seu presidente, João Lourenço, na sua terceira sessão extraordinária, onde analisou a futura composição dos órgãos internos da Assembleia Nacional, em funções dos resultados das eleições de 24 de agosto.