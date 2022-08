A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola divulgou esta segunda-feira os resultados finais das eleições no país. O partido MPLA, de João Lourenço, no poder há 47 anos, é o vencedor com 51,17% dos votos, correspondente a 124 deputados.



Em segundo lugar ficou o partido União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA) com 43,95%, elegendo 90 deputados.

Votaram 6 454 109 eleitores no passado dia 24, o que corresponde a 44,82% de adesão e 55,18% de abstenção, revelou o presidente da CNE.





Em atualização



