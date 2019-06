Mulher baleada pelo marido por não lhe engomar a roupa

De acordo com o Jornal de Angola, Clementina Manuel Lourenço foi alvejada no rosto. A bala terá entrado pelo nariz e saiu pelo ombro da vítima, que já se encontra fora de perigo.







O casal teve uma discussão por causa da mulher não ter engomado a roupa que o marido queria usar no dia seguinte.



Segundo o meio de comunicação angolano, o agressor, chamado Luís Nunes Sebastião, de 30 anos, é agente da Polícia Nacional. O homem usou a arma de serviço, do tipo AKM, para disparar contra a mulher.

Mateus Rodrigues, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior de Luanda, confirmou à comunicação social local a detenção do agente, acrescentando que lhe foram

instaurados dois processos, um criminal e outro disciplinar.



Ana Adão Manuel, mãe da vítima, disse ao jornal angolano que soube do incidente através de uma chamada telefónica feita pelos sogros de Clementina.







A vítima, segundo Ana Adão Manuel, queria sair de casa porque o marido demonstrava ser agressivo.