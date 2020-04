Mulher de 28 anos vinda de Portugal é o caso mais recente em Angola

Uma mulher de 28 anos, que chegou a Angola de Portugal no dia 21 de março, é o mais recente caso de coronavírus no país.



O número de casos em Angola sobe assim para 17.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, a paciente está internada no hospital da Barra do Kwanza.



Após a chegada de Portugal, a mulher foi logo encaminhada para o centro de quarentena institucional localizado no Hotel Infotur do Kilamba.

Entre os infetados estão angolanos e sul-africanos, 11 do sexo masculino e seis do sexo feminino. Dos 17 infetados, dois acabaram por morrer vítimas do vírus.



Estão em quarentena 1.247 pessoas e aguardam-se os resultados de 155 testes realizados em pessoas que mantiveram contato com cidadãos que regressaram do exterior.