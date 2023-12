Mulher de 70 anos dá à luz a gémeos no Uganda

Safina Namukwaya, de 70 anos, deu à luz gémeos na quarta-feira num hospital no Uganda, após ter sido submetida a um tratamento de Fertilização in Vitro. A mulher descreveu a situação como "um milagre" e agradeceu todo o apoio que recebeu das equipas médicas."Conseguimos o extraordinário - ajudar mãe mais velha de África, com 70 anos, a dar à luz! Este acontecimento histórico, não só marca as nossas duas décadas de liderança na Fertilização in Vitro, como também nos distingue como o principal centro de fertilidade em África", pode ler-se numa publicação partilhada no Facebook do Hospital Internacional da Mulher e Centro de Fertilidade.A idosa e os recém-nascidos, um menino e uma menina, encontram-se bem de saúde.Este é o segundo parto de Safina em três anos. Segundo a BBC, a ugandesa percebeu que queria ser mãe depois de ter sido julgada pela sociedade por cuidar dos filhos dos outros, não tendo os seus."Tomei conta dos filhos das pessoas e vi-os crescer e deixarem-me sozinha. Perguntava-me quem é que iria tomar conta de mim quando eu envelhecesse", explicou.As taxas de sucesso da Fertilização in Vitro têm subido nos últimos anos. Em 2019, uma mulher indiana deu à luz duas meninas gémeas após ter sido submetida aos tratamentos.