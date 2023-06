Mulher detida a vender carne de cão em Luanda. Suspeita tinha sete animais vivos à espera do abate

Uma angolana de 58 anos foi detida, em Luanda, pelo abate e comercialização de carne de cão, anunciou esta segunda-feira o porta-voz da Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional,

Segundo o inspetor-chefe Quintino Ferreira, a cidadã foi detida no bairro do Golf 1, setor 16, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, na sequência de uma denúncia, e a vendedora foi encontrada a comercializar carne canina no local.

A polícia refere que foram encontradas enormes quantidades de carne canina e também mais sete cães vivos que aguardavam o momento para o abate.

"A cidadã em causa de 58 anos está já detida e será encaminhada para o Ministério Público para os devidos tramites legais em consequência deste crime contra o consumo humano", salientou o oficial da corporação angolano.