Mulher detida por atingir homem com cinco tiros em Cabo Verde

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira a detenção, na ilha do Sal, de uma mulher de 29 anos suspeita de ter atingido com cinco tiros um homem de 26 anos, que sobreviveu aos ferimentos.A detenção aconteceu no próprio dia do crime, na quinta-feira, na localidade de Palmeira, feita por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal da Polícia Judiciária, refere um comunicado desta força policial.A mulher é suspeita da prática de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada, em concurso real com um crime de armas e um crime de tráfico de drogas de "alto risco".A detida foi presente na sexta-feira às autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva como medida de coação, acrescenta o comunicado.Segundo a Polícia Judiciária cabo-verdiana, a mulher, "em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas", terá tido uma desavença com a vítima e, na sequência, fez cinco disparos que "atingiram as diferentes regiões do corpo" do homem.Dada a gravidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida no banco de urgência do Hospital Regional do Sal e transportada depois para o Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade Praia, ilha de Santiago, onde se encontra internada.Na sequência da busca domiciliária à residência da detida foram encontrados e apreendidos 145 gramas de anfetamina (ecstasy), acrescenta a Polícia Judiciária.