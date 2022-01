Mulher grávida morreu na debandada em jogo da CAN

Estádio Olembe, na capital dos Camarões, o que resultou numa debandada. Há neste momento oito mortos e 38 feridos confirmados, sendo que sete deles estão em estado grave.



Uma das pessoas que morreu terá sido uma mulher grávida, segundo os relatos de pessoas que assistiram à tragédia na primeira pessoa. "Havia uma mulher grávida que morreu. Havia outra que tinha um bebé mas não sabemos onde está a mãe. O bebé está connosco. Há muita gente morta lá dentro", disse um dos presentes à Équinoxe TV, um canal de televisão camaronês.



O jogo Camarões-Comores, nos oitavos-de-final da CAN, tinha tudo para ser memorável, mas uma tragédia ocorrida à porta do estádio tornou-o inesquecível pelas piores razões. Uma multidão forçou a entrada no