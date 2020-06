Mulher infetada fugiu do maior hospital de Cabo Verde

Uma mulher infetada com o novo coronavírus fugiu hoje do isolamento no maior hospital de Cabo Verde, na cidade da Praia, tendo sido capturada instantes depois por agentes da Polícia Nacional (PN), constatou a agência Lusa.

A mulher, aparentemente entre 50 a 60 anos, fugiu do isolamento do Hospital Agostinho Neto por volta das 09:00 locais (11:00 em Lisboa) e, segundo testemunhas, quebrou os vidros do quarto particular, rompeu as grades e desatou a fugir pelas ruas do Plateau, centro histórico da cidade da Praia, e sem usar máscara.

Mas foi capturada instantes depois, na rua pedonal do Plateau, por dois agentes da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde, constatou a Lusa no local, já com algum aglomerado de pessoas, incrédulas com a situação.

Depois de alguma resistência, e de ter inclusive agredido os agentes policiais, a mulher, sempre aos gritos mas já com uma máscara cirúrgica, foi algemada e conduzida novamente ao espaço de internamento dos doentes com covid-19 no Hospital Agostinho Neto (HAN).

Instantes depois chegou ao local o diretor clínico do HAN, Victor Costa, que disse à Lusa que se trata de uma mulher com patologias do foro psiquiátrico, internada há cerca de cinco dias e que estava estável até hoje de manhã.

"Ainda de manhã estava tudo ok, e de repente descompensou", afirmou o médico, sublinhando a "força terrível" da senhora na hora de fugir do isolamento.

"Felizmente foi apanhada. Já está controlada, sedada", garantiu Victor Costa, adiantando que a paciente vai ser transferida agora para a psiquiatria do Hospital Agostinho Neto.

Victor Costa disse que foi o próprio a acionar os agentes de serviço no banco de urgência do hospital, tendo já também contactado os seus "superiores", bem como a delegada de Saúde da Praia, que lhes vai seguir de perto.

Questionado se a segurança no local vai ser reforçada, o diretor clínico disse que não vai ser preciso, visto que a mulher vai ser transferida para a psiquiatria.

A mulher é um dos 848 casos acumulados de covid-19 em Cabo Verde, que regista oito mortes, dois doentes foram transferidos para os seus países, 388 foram dados como recuperados e há 451 casos ativos em isolamento hospitalar.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 460 mil mortos e infetou mais de 8,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.