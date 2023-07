Os museus de Cabo Verde receberam mais de 18 mil turistas no primeiro semestre do ano, aproximando-se do total do ano de 2022, de cerca de 24 mil, anunciou hoje o Instituto do Património Cultural (IPC).

Em comunicado, o IPC avançou que os museus de Cabo Verde, tutelados pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, contabilizaram no primeiro semestre 18.012 visitantes, mais de 7 mil do valor total alcançado no mesmo período em 2022, que contabilizou 10.851.

"Estes valores traduzem a grande aposta de ações de dinamização e valorização dessas estruturas, com grande enfoque na modernização de novos projetos museográficos, nomeadamente do Museu do Mar, e do mais recente e moderno Museu de Arqueologia da Boa Vista, inaugurado no passado 08 de junho", frisou o instituto cabo-verdiano.

Nos primeiros seis meses do ano, o museu mais visitado, quer por nacionais quer por estrangeiros, continuou a ser o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, com 6.428 visitantes.

Em segundo aparece o Museu Etnográfico da Praia, com 3.430 visitantes e, em terceiro, o Museu do Mar, em São Vicente, com 2.332 entradas.

No caso do Museu do Mar, o IPC registou um aumento de visitantes, associado ao projeto de reabilitação do edifício e à apresentação de uma exposição temporária ocorridos em janeiro do corrente ano.

"O Museu de Arqueologia da Boa Vista, que apesar de ter as portas abertas há menos de 15 dias, contemplou num total de 203 visitantes, sendo a mais recente estrutura museológica e a mais nova oferta e atração turística da Boa Vista", salientou o IPC.

O instituto cabo-verdiano indicou que estão a ser realizados programas de divulgação que vão desde o contacto direto com o setor educativo e turístico, como no reforço dos mecanismos de comunicação digitais e que todos os museus que gere já integram o 'site' oficial (www.museus.cv), traduzido em três idiomas e dispõem de páginas individuais nas redes sociais para partilha de conteúdos.

"Estes dados atestam o valor que os bens culturais agregam aos destinos, ainda que o produto âncora esteja associado à natureza", terminou o IPC.

Em todo o ano de 2022, os museus cabo-verdianos receberam um total de 23.665 visitantes, um aumento de 179% em relação ao ano anterior, segundo dados do IPC.

Integram ainda a rede de museus de Cabo Verde a Casa da Morna Sodade, o Museu da Tabanca, o Museu do Mar, o Núcleo Museológico Cesária, a Casa Museu Eugénio Tavares e o Museu do Sal.

Cerca de 25% do Produto Interno Bruto e do emprego em Cabo Verde depende do turismo, setor que paralisou em março de 2020, com a pandemia de covid-19, depois de um recorde de 819 mil turistas no ano anterior, mas no ano passado o país recebeu um recorde de 836 mil turistas, confirmando a recuperação do setor.