Músicos angolanos expressam dor pela morte de Sara Tavares

Vários artistas angolanos e outras figuras ligadas à cultura manifestaram esta segunda-feira comoção pela morte da cantora portuguesa, de origem cabo-verdiana, Sara Tavares, este domingo, em Lisboa, devido a doença.

As homenagens a Sara Tavares foram expressas por cantores angolanos nas suas contas das redes sociais, entre os quais Paulo Flores, Yola Semedo, Yuri da Cunha, Alselmo Ralph, C4 Pedro, Ary, Pérola, Eva Rap Diva, mas também outras pessoas ligadas à cultura, como o humorista Gilmário Vemba e o escritor Agualusa.

Em 2011, a cantora, que tinha sido diagnosticada com um tumor cerebral, e morreu domingo aos 45 anos, em Lisboa, realizou em Angola uma série de espetáculos, constando da sua lista de temas musicais duetos com músicos angolanos como Paulo Flores, Toty Sa'Med.

Ao longo do último ano, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos, ao fim de cinco anos de silêncio. O mais recente tema, intitulado "Kurtidu", saiu em setembro passado pela Sony Music.

A par da carreira em nome próprio, Sara Tavares colaborou com vários nomes da música portuguesa e lusófona, nomeadamente Ala dos Namorados, Dany Silva, Paulo Flores, Buraka Som Sistema e Carlão.

Sara Tavares, que nasceu em Lisboa em 1978, deu-se a conhecer ainda adolescente nos anos 1990 no concurso televisivo de talentos "Chuva de Estrelas", da SIC, a interpretar um tema de Whitney Houston.

Pouco depois venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com "Chamar as Música", tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira, e com o qual obteve o oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção por Portugal.