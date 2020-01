Nacionalista angolano 'Beto' Van-Dúnem morre por doença aos 84 anos

O nacionalista angolano Carlos Alberto Van-Dúnem e integrante do histórico "Processo dos 50", que serviu de chamariz para a independência, morreu, quinta-feira em Luanda, aos 84 anos, por doença, informaram esta sexta-feira fontes familiares.

Numa mensagem de condolências, o Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), destacou o papel exemplar do nacionalista e "combatente de primeira linha da luta anticolonial".

Segundo a nota, o desaparecimento físico de 'Beto' Van-Dúnem - como era conhecido - "representa um duro golpe às ações que visam a preservação da história e memória coletiva, pelo que urge a divulgação do legado político de todos os compatriotas envolvidos na luta que conduziu ao nascimento de Angola enquanto país livre e soberano".

'Beto' Van-Dúnem, entre as diversas funções de alta responsabilidade que desempenhou a nível do partido e do aparelho central do Estado, foi ministro do Comércio, entre 1978 e 1981, deputado à Assembleia Nacional, para além de ter tido uma passagem pela direção do Departamento de Organização de Massas do MPLA.