Naufrágio em rio na Nigéria faz 29 mortos, a maioria crianças

Pelo menos 29 pessoas morreram, a maioria das quais crianças, e 13 estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação sobrelotada, na terça-feira à noite, num rio no norte da Nigéria, informaram hoje as autoridades locais.

"Resgatámos 29 corpos entre a noite de ontem [sexta-feira] e a manhã de hoje e conseguimos salvar sete pessoas", disse à agência France Presse (AFP) o porta-voz dos bombeiros do estado de Kano, Saminu Abdullahi, indicando que "a maioria das vítimas têm entre oito e 15 anos".

As autoridades, disse, estão ainda a realizar buscas com o objetivo de encontrar as 13 pessoas que se encontram desaparecidas.