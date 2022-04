Navio da Marinha parte na segunda-feira para nova missão em África

O navio patrulha "Viana do Castelo" larga na segunda-feira, da Base Naval de Lisboa, para uma nova missão no âmbito da iniciativa "Mar Aberto", na costa ocidental africana, levando 15 toneladas de bens doados, anunciou este sábado a Marinha.

O navio vai transportar material proveniente de doações e de ações de solidariedade desenvolvidas por várias entidades, para as populações dos países por onde passará no âmbito da missão: Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Gana e Cabo-Verde.

Esta missão, segundo a Marinha, tem sido "relevante no aprofundamento e manutenção das relações de cooperação" no domínio da Defesa com marinhas e guardas costeiras no continente africano.

O NRP "Viana do Castelo" vai prosseguir as ações de cooperação, diplomacia naval e apoio à política externa, até junho.

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, vai estar presente na cerimónia de partida, que conta igualmente com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo.

O "Viana do Castelo" é comandado pelo Capitão-de-fragata Hugo Miguel Paciência da Silva e tem uma guarnição de 46 militares.