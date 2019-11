Navio de patrulha oceânica "Sines" já está em Bissau

O navio de patrulha oceânica "Sines" atracou esta sexta-feira em Bissau, proveniente da Costa do Marfim, no âmbito da missão "Mar Aberto", para uma curta visita inserida no domínio da cooperação bilateral entre Portugal e a Guiné-Bissau.

Durante a sua permanência em Bissau, além da cooperação bilateral será entregue às autoridades guineenses a nova Carta Hidrográfica do Porto de Bissau.

"Esta missão, designada 'Mar Aberto', é uma missão integrada na ação externa do Estado", explicou aos jornalistas o capitão-de-mar-e-guerra Carlos Osvaldo Campos.

Segundo o comandante, o objetivo da missão passa por haver um contributo "efetivo, claro e visível" de Portugal na garantia de segurança marítima, essencialmente no Golfo da Guiné, e realizar atividades de cooperação bilateral e multilateral com os países africanos, principalmente os de expressão portuguesa.

"E tem também naturalmente o objetivo relacionado com a diplomacia de Estado para mostrar que Portugal é um parceiro ativo e visível para garantir a segurança nesta zona de África", acrescentou.

O navio, que vai permanecer em Bissau até 05 de dezembro, traz 60 pessoas a bordo, nove das quais mulheres.

O navio de patrulha oceânica saiu de Lisboa a 07 de outubro com destino a Cabo Verde, seguindo depois para a Nigéria, Togo, São Tomé e Príncipe, Angola e Costa do Marfim.

Depois da Guiné-Bissau o "Sines" ainda vai ao Senegal, tendo chegada prevista a Portugal a 15 de dezembro.