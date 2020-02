Navio português contra ataque pirata em São Tomé

O navio patrulha português ‘Zaire’, tripulado por militares portugueses e santomenses, foi acionado, na madrugada deste sábado, para o socorro de um navio mercante, que estava a ser alvo de um ataque de piratas, a cerca de 220 quilómetros de São Tomé e Príncipe.

Atualmente em missão de capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, o ‘Zaire’ "encontrava-se na Baía de Ana Chaves neste país, tendo sido imediatamente empenhado para prestar o apoio necessário" à tripulação do ‘Maersk Tema’.

O navio português, "ao chegar ao local, às 02h00 de sábado, contactou o navio mercante e um navio patrulha das autoridades nigerianas , também empenhado no auxílio , tendo sido informado que a tripulação do ‘Maersk Tema’, ao ser confrontada com o ataque, se refugiou na cidadela da embarcação, mantendo constante comunicação com as autoridades no exterior", avançou a Marinha.

Elementos da guarnição do patrulha nigeriano deslocaram-se a bordo, para realizar uma vistoria ao navio, não tendo encontrado atividade suspeita. Não houve também vítimas a registar.

O ‘Zaire’ acabou por acompanhar a embarcação mercante, que tinha como destino o Porto de Lagos, na Nigéria, até garantir que se encontrava em total segurança para seguir viagem.