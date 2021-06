Neuza grava 'Conberso cu distino' em dueto com Mureno

A cantora cabo-verdiana Neuza fala ao CM sobre a Ilha do Fogo, de onde vem a sua inspiração. Uma das primeiras músicas que gravou foi Djarfogo ( Ilha do Fogo), um tema que Paulino Vieira compôs durante uma visita à ilha do vulcão e que reflete a vontade de querer permanecer no conforto da terra e não poder, ter de partir. Neuza vive nos Estados Unidos, destino de eleição dos foguenses que procuram uma vida melhor para além das suas fronteiras.

Da mãe herdou o talento para a música. Izilda também cantava música tradicional, mas quando Neuza tinha seis anos de idade, perdeu a batalha contra o cancro.

"Criei uma fundação chamada Izilda, que trabalha com crianças órfãs que perderam os pais devido ao cancro", explica a cantora que lançou também a marca Flor di Bila com o intuito de ajudar as mulheres cabo-verdianas no seu empoderamento.

A carreira musical continua e Neuza gravou agora um dueto com um dos seus fãs, o jovem Mureno. Tudo começou quando a cantora colocou no Facebook uma música que tinha acabado de fazer e escreveu: "Isto é inspiração da Brava (Ilha da Brava), vocês gostam?". E o jovem de Santa Cruz, na Ilha de Santiago, respondeu com uma versão 'modernizada' da mesma música.



O talento de Mureno não passou despercebido e a cantora cabo-verdiana, além do dueto Conberso cu distino (conversa com o destino), escreveu mais três músicas que farão parte do EP que o jovem artista está prestes a lançar. "Em Cabo Verde um homem gravar uma música escrita por uma mulher dá uma força diferente. É a primeira vez que alguém interpreta as minhas músicas, estou muito feliz e sei que ele vai ter muito sucesso", afirma Neuza que entretanto também começou a escrever um livro sobre a sua vida, com o qual pretende "encorajar os jovens a seguirem o destino, a triunfar na vida, a não desistir".



"A vida não é fácil mas todos temos um lugar e um cantinho no mundo", remata.