A Junta Militar que tomou o poder no Níger ordenou na sexta-feira a expulsão do embaixador francês, fazendo aumentar ainda mais a tensão na região.



Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros nomeado pelos golpistas dá 48 horas a Sylvain Itte para abandonar o país e justifica a decisão com as “ações tomadas pelo Governo francês que são contrárias aos interesses do Níger”.









