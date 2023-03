Nigéria alarga prazo de uso da antiga moeda devido a escassez de notas

O banco central da Nigéria estendeu o prazo para troca da antiga moeda pela nova, depois da escassez de dinheiro em circulação provocada pela mudança, que forçou empresas a fechar e deixou milhões de pessoas sem poderem levantar fundos.

O Banco Central da Nigéria anunciou na segunda-feira ao fim do dia que as notas antigas de 200, 500 e 1.000 naira (a morda nacional) permanecerão com circulação até 31 de dezembro.

A porta-voz do banco, Isa Abdulmumin, disse que a extensão do prazo foi decidida para cumprir uma diretiva do Supremo Tribunal do país, que decidiu que a implementação do programa de troca violava a lei.

A escassez de dinheiro em circulação começou no início de fevereiro, porque não foram impressas novas notas suficientes para substituir as antigas.

Esta manhã a situação mantinha-se e nem notas antigas nem as novas estavam disponíveis para milhares de pessoas que faziam fila em bancos na capital da Nigéria, Abuja.

Em outubro, o Banco Central anunciou, sem aviso prévio, alterar as notas (incluindo a sua cor), e decidiu que as notas antigas deixariam de ser válidas no final de janeiro, tendo já depois adiado a data para 10 de fevereiro, sob pressão popular e após protestos e tumultos em várias grandes cidades do país.

Analistas acusam as autoridades de implementar mal o programa de mudança da moeda, num país onde os serviços de pagamento digital geralmente não são confiáveis e apenas 45 por cento dos adultos têm uma conta bancária, de acordo com o Banco Mundial.

A crise de falta de dinheiro em caixa custou à economia nigeriana cerca de 43 mil milhões de dólares (mais de 40 mil milhões de euros) por causa da "paralisação das atividades comerciais, do sufocamento da economia informal e da contração do setor agrícola", segundo o Centro para a Promoção de Empresas Privadas, com sede em Lagos.

A organização disse que a situação sufocou ainda a situação das famílias e das empresas no país, onde 63% da população é pobre e 33% está desempregada.

A perda de um método de pagamento importante "afeta as transações comerciais. Não se pode comprar e não pode vender, especialmente para os segmentos da economia que são impulsionados em grande parte pelo dinheiro", sublinhou Muda Yusuf, diretor do centro.

A mudança de moeda, na perspetiva dos responsáveis pelo desenho da medida, reduziria a inflação, combateria a lavagem de dinheiro e limitaria o uso de dinheiro para comprar votos nas eleições gerais da Nigéria, que começaram no mês passado.

"O objetivo político de tentar sufocar o fluxo de caixa para dificultar a compra de votos foi conseguido", mas a maioria dos resultados desejados pelo programa não foi alcançada devido à forma como foi implementado, de acordo com Tunde Ajileye, sócio da empresa SBM Intelligence, com sede em Lagos.