Nigeriano detido com 32 quilos de cocaína no aeroporto de São Tomé

A Polícia Judiciária são-tomense anunciou esta quarta-feira a apreensão, no domingo, de cerca de 32 quilos de cocaína no aeroporto de São Tomé e a detenção, esta terça-feira, de um cidadão nigeriano alegadamente envolvido no tráfico.A diretora da PJ, Marbel Rocha, disse a jornalistas que esta "é a maior apreensão de droga " efetuada por agentes da sua instituição que contaram com a "cooperação da PJ portuguesa".De acordo com a responsável, as drogas vieram do Brasil, passando por Portugal, sendo São Tomé e Príncipe o destino final, e chegaram ao país em quatro volumes "dissimuladas em 'kits' para bebés"."Quem poderia imaginar que dentro de 'kits' para bebés, como fraldas e 'dodots', iriam conter drogas. Isso demonstra o poder de imaginação dos criminosos", referiu Marbel Rocha."Depois das investigações, foi detido um cidadão de nacionalidade nigeriana que já está em São Tomé há algum tempo e vinha sendo investigado pela PJ", acrescentou.Marbel Rocha avançou ainda que do total de drogas duras que entram em São Tomé, "20 por cento já é consumido cá e os restantes saem com destino para outros países".O cidadão de nacionalidade nigeriana foi entregue esta quarta-feira ao Ministério Público.