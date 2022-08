“N'na” é o segundo álbum de Karyna Gomes e uma homenagem às meninas que cedo se tornam mães

A cantora guineense Karyna Gomes já tem o seu segundo álbum no mercado, "N'na", que significa mamã em várias línguas africanas.

No primeiro disco, "Mindjer" (mulher), Karyna fez um trabalho exaustivo sobre a música urbana da Guiné-Bissau e realizou uma fusão da sonoridade tradicional do seu país e das influências que tem da música de todo o mundo. No novo álbum, "N'na" (mãe), continua a sua homenagem às mulheres, em especial às "badjuda n’na", expressão em crioulo da Guiné-Bissau que significa "menina mãe".





"Este é um álbum mais pop, moderno, vanguarda. Mas que guarda uma raiz, a minha raiz, que está na forma de cantar em crioulo da Guiné-Bissau. É também a continuidade desta homenagem às mulheres, ao feminino. Não de uma forma feminista, mas dos direitos fundamentais dos seres humanos, e do ser humano mulher. Do ser humano menina. Que é mãe tão cedo e que tem que lidar com tantas coisas neste mundo e neste continente particularmente difícil", explicou a cantora guineense, que falou ao CM durante o Atlantic Music Expo, que decorreu em Cabo Verde, e onde apresentou este novo trabalho.Um dos temas do disco é "Speransa", dedicado ao povo da Guiné-Bissau. A cantora já tinha todos os temas escolhidos para o disco, mas uma residência artística trouxe-lhe esta surpresa."Entra um músico incrível no estúdio e pede para gravar uma referência de guitarra. Quando ele começa a tocar, o poema veio automaticamente à minha cabeça. Cantei-o. Em 20 minutos tínhamos a demo. Depois trabalhámos e o resultado é este tema", conta a cantora."Costumo dizer que veio do céu, passou por mim, e foi entregue ao povo da Guiné-Bissau. Para que ele tenha esperança, não desista. Para que saiba a importância que tem no contexto mundial, e lutar por si. Para trazer esses valores guineenses para o mundo, que também precisa desses valores que só existem na Guiné. "Speransa" é para dizer: tu vales muito, apesar dos pesares, vem ao mundo trazer aquilo que tu és, e partilhar amor, que é o que mais a Guiné-Bissau sabe fazer", sublinha Karyna Gomes.