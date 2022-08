Nova campanha de vacinação contra pólio arranca esta semana em Moçambique

Moçambique realiza a partir de quinta-feira a quarta campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, prevendo abranger cerca de 7,8 milhões de crianças com idades até aos cinco anos, anunciou o Ministério da Saúde (Misau).

A nova campanha de vacinação contra a poliomielite, que vai decorrer entre quinta-feira e domingo, ocorre após quatro casos confirmados de poliomielite em Tete, no centro do país, referiu o diretor do programa alargado de vacinação do Misau, Leonildo Nhampossa, acrescentando que a estirpe detetada foi importada do Malaui.

"Iremos dar especial atenção à província de Tete, pois é onde foram confirmados casos [do vírus] nos distritos de Changara, Moatize, Tsangano e Magoé, aquando da intensificação das atividades de vigilância de paralisias flácidas agudas e da vacinação contra a pólio", referiu o responsável, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

Mais de 7,8 milhões de crianças foram vacinadas contra a poliomielite em Moçambique durante a terceira ronda de imunização. A campanha arrancou em 06 de julho e as autoridades de saúde previam vacinar 6,8 milhões de crianças com idade inferior a cinco anos.

A primeira fase foi lançada em março, depois de detetada poliomielite no vizinho Maláui, e a segunda decorreu em abril.

Em maio foi confirmado em Tete, província do interior que faz fronteira com o Maláui, o primeiro caso de poliomielite em Moçambique desde 1992.

A poliomielite é uma doença infecciosa sem cura que afeta sobretudo as crianças com menos de cinco anos e que só pode ser prevenida com a vacina. Em alguns casos, pode provocar paralisia de membros.