Nova Democracia escolhe apresentadora de televisão para concorrer a Maputo

O partido moçambicano Nova Democracia (ND, oposição) escolheu a apresentadora de televisão Eunice Andrade para cabeça-de-lista em Maputo nas eleições autarquias de 11 de outubro, foi esta segunda-feira anunciado.

Após a apresentação, Eunice Andrade, com mais de 20 anos de carreira na televisão, sublinhou que será a primeira mulher a candidatar-se à liderança do município da capital moçambicana.

À autarquia de Maputo concorrem ainda Razaque Manhique, pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, poder), Venâncio Mondlane, pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), e Augusto Mbazo, cabeça-de-lista pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), todos apresentados na última semana.

A ND, fundada em 2019 e que pela primeira vez vai entrar numa corrida eleitoral autárquica, aprovou no sábado outros 15 cabeça-de-lista a outros tantos municípios do país nestas eleições autárquicas.

Moçambique entra este ano num novo ciclo eleitoral, com autárquicas marcadas para 11 de outubro e eleições gerais em 2024.

Cerca de 10 milhões de moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro próximo, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias, a Renamo, principal partido da oposição, ganhou em oito e o MDM ficou na liderança da cidade da Beira.