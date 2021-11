Novo ataque dos rebeldes ugandeses na RD Congo faz pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram e 30 foram sequestradas num ataque alegadamente realizado por membros do grupo rebelde das Forças Democráticas Aliadas (ADF) no noroeste da República Democrática do Congo (RDC), segundo informaram este sábado ativistas da sociedade civil.

O ataque ocorreu esta sexta-feira nas cidades vizinhas de Kisunga e Kamwanda, na província de Kivu do norte, onde os rebeldes também incendiaram um centro de saúde.

"Formos informados ontem [sexta-feira] à tarde, através da nossa rede de informações, deste ataque. Os assaltantes incendiaram o centro de saúde depois de o terem saqueado, tendo retirado medicamentos e vários materiais antes de o incendiarem", referiu à Efe Kizito Bin Hango, um ativista local.