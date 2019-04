Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo balanço aponta para 518 pessoas mortas em Moçambique após passagem do ciclone Idai

Cerca de 1.641 pessoas ficaram feridas na sequência do fenómeno.

As autoridades moçambicanas atualizaram esta segunda-feira para 518 o número de mortos provocados pelo ciclone Idai e pelas cheias que se lhe seguiram, mais 17 vítimas mortais relativamente aos últimos dados.



De acordo com o ponto de situação divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Gestão de Catástrofes (INGC) de Moçambique, registaram-se ainda 1.641 feridos e mais de 146 mil pessoas estão agora instaladas em centros de acolhimento.



O número de feridos representa um aumento de 118 relativamente aos 1.523 do anterior balanço, enquanto as pessoas que procuraram abrigo nos centros de acolhimento subiram para 146.142 (mais 5.535).



A estimativa de pessoas afetadas mantém-se nas 843.723 e o número de famílias beneficiárias de assistência humanitária é agora de 29.291 (mais 193).



O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas, precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência.



As autoridades atualizaram também o número de casas totalmente destruídas que ascende agora a 59.910 (56.095 no anterior balanço), 33.925 parcialmente destruídas (28.129 segundo os anteriores dados) e 15.784 inundadas, sendo que a maioria são habitações de construção precária.



O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué em 14 de março.



Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), o ciclone Idai provocou ainda danos em 3.318 salas de aulas, com 150.854 alunos prejudicados, dados que se mantêm relativamente ao balanço anterior.