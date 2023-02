Novo balanço da ONU indica 171 civis mortos em massacre na República Democrática do Congo em novembro

Um massacre em novembro no leste da República Democrática do Congo (RDCongo) matou 171 civis, revelou esta terça-feira o gabinete de direitos humanos da ONU no país, num novo balanço de mortes nos ataques atribuídos ao movimento rebelde M23.

No seu relatório anual publicado esta terça-feira, o Gabinete Conjunto de Direitos Humanos da ONU (UNJHRO) documentou casos de "execução sumária de pelo menos 171 pessoas nas localidades de Bambo e Kishishe, entre 21 e 30 de novembro de 2022", na província do Kivu do Norte.

Uma investigação preliminar da ONU, em dezembro, tinha indicado 131 mortos neste massacre, enquanto as autoridades de Kinshasa disseram que cerca de 300 pessoas foram mortas.