Novo incêndio deflagra no parlamento da África do Sul. Veja as imagens

Um novo incêndio deflagrou esta segunda-feira no complexo onde ficam as duas câmaras do parlamento nacional da Àfrica do Sul na Cidade do Cabo, um dia depois de outro incêndio que causou grandes danos e destruiu o andar de um prédio.

"O serviço de bombeiros e resgate confirma que o incêndio no parlamento aumentou. Uma parte telhado da Assembleia Nacional está em chamas", disse um porta-voz dos bombeiros da cidade na tarde desta segunda-feira, citado pela Reuters.

A polícia acusou um homem de 49 anos de incêndio criminoso e outros crimes, incluindo roubo, e ele deve comparecer ao tribunal na terça-feira.



Um jornalista da Reuters no local disse que a velocidade do vento, um fator-chave na temporada de incêndios, aumentou significativamente e pode dificultar as tentativas de apagar as chamas.