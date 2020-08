"Novo normal" em institutos e espaços de culto de Maputo a meio-gás devido ao Covid-19

O primeiro dia da retoma faseada das atividades em institutos e espaços de culto moçambicanos, começou a meio-gás em Maputo, com metade de estudantes por cada turma e aulas sob as medidas de prevenção contra a Covid-19.

"A minha turma é composta por 12 formandos, mas vamos dividir por dois", disse à Lusa Paulo Adriano, docente do Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cassimo. "Cada grupo terá seis elementos e vão intercalar as aulas. Num dia, uns estudam, e outros não".

O novo estado de emergência anunciado a 5 de agosto pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, por 30 dias, definiu para esta terça-feira o arranque da primeira fase do reinício gradual das atividades, com a abertura das aulas no ensino superior e técnico, nas academias das Forças de Defesa e Segurança, e nas instituições de formação de professores e de pessoal de saúde.