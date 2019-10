Novo porto de pesca moçambicano inaugurado na cidade da Beira

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, inaugurou esta segunda-feira um novo porto de pesca da cidade da Beira, no centro de Moçambique, uma infraestrutura com capacidade para processar 70 mil toneladas anuais de pescado."A cadeia de valores, como a captura, conservação, processamento e comercialização, ganha aqui o seu verdadeiro sentido", disse o chefe de Estado moçambicano, durante a inauguração do porto de pesca.O porto é um dos mais modernos da região austral de África, tem capacidade de acostagem de 16 embarcações industriais, o dobro da capacidade existente e dispõe ainda de seis câmaras frigoríficas para 1500 toneladas de gelo, segundo a direção da infraestrutura.Para o Presidente moçambicano, o novo equipamento vai "concorrer para que haja pescado em abundância, para além do aumento das exportações".Os mercados preferenciais para exportação do produto pesqueiro incluem Portugal, Espanha, Alemanha e alguns países africanos.As obras de ampliação e reconstrução custaram 120 milhões de dólares (108 milhões de euros) e estiveram a cargo de uma empresa chinesa e têm funcionando em regime experimental durante o último ano.De acordo com a direção, investidores espanhóis, chineses e das ilhas Maurícias já mostraram interesse na gestão do empreendimento, aguardando-se que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca faça o lançamento do concurso público internacional.O funcionamento do porto vai permitir a internacionalização do atum de Sofala, que é transportado por via rodoviária para a África do Sul e ainda por via marítima para os EUA, Japão, Espanha e Portugal.