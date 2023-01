Fernanda Baltazar, a professora de 41 anos, que matou o namorado com gelo seco, no Natal de 2016, em Lisboa, interpôs um novo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde para evitar a extradição.



A ‘assassina do gelo’, como ficou conhecida, foi detida a 22 de setembro, na Cidade da Praia, em cumprimento de um mandado de detenção internacional, com ‘red notice’ (aviso vermelho) da Interpol, tendo a Justiça portuguesa emitido de imediato um pedido de extradição às autoridades daquele país.









