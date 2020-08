Novo surto de Ébola na República Democrática Congo já fez 43 mortos

Pelo menos 43 pessoas morreram e 100 poderão ter sido contagiadas com o vírus do Ébola no noroeste da República Democrática do Congo (RDC) desde que o novo surto foi declarado a 1 de junho, disse esta sexta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Dos 100 casos, 96 deram positivo no laboratório e quatro são prováveis, com a doença a propagar-se para além de Mbandaka, capital da província do Equador, com mais de um milhão de habitantes, a 11 das 17 zonas sanitárias provinciais.

"Com 100 casos de Ébola em menos de 100 dias, o surto na província do Equador está a evoluir de forma preocupante", afirmou em comunicado a diretora da OMS para África, Matshidiso Moeti, alertando que "o vírus está a propagar-se num terreno vasto e acidentado que requer intervenções onerosas e, com a Covid-19 a ocupar recursos e atenção, é difícil aumentar as operações".