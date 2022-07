Novo ‘tubarão’ com a música tradicional no sangue

A mítica banda cabo-verdiana Os Tubarões tem um novo vocalista. Arlindo Rodrigues sucede às vozes de Luís Lobo, Ildo Lobo e Albertino Évora.

Arlindo Rodrigues junta-se a Bruno Lima na bateria, a Zeca Couto nas teclas, Mário Bettencourt na viola baixo, Toto na guitarra, Totinho no saxofone e Jorge Lima na percussão. O vocalista entrou em 2019, mas devido à pandemia só agora Os Tubarões voltaram a atacar os palcos. Foi após a atuação no Atlantic Music Expo, na Assembleia Nacional da Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, que Arlindo Rodrigues falou ao CM sobre a sua entrada na banda.

Arlindo cresceu ao som dos Tubarões. Nasceu em 1980, e foi por causa do gosto do pai pela música tradicional que começou a ouvir os temas da sua atual banda: "É isso que tenho no sangue, a nossa música tradicional. E é uma grande responsabilidade. Estar hoje num grupo que me viu nascer, parece que é um sonho de que não quero acordar", destaca o artista.



Ao longo do seu percurso, Arlindo, em tocatinas ou convívio com amigos, sempre teve Os Tubarões como referência. "A voz de Ildo Lobo e os arranjos da banda faziam parte da nossa convivência, da nossa vida. Há músicas que gosto muito de cantar, as mornas, de grandes compositores como Manuel d'Novas ou Betu. Mas também gosto das coladeiras. A primeira vez que cantei uma coladeira dos Tubarões num palco grande foi num concurso de vozes na minha terra natal, na Ilha Brava. Naquela época cantava sempre com os olhos fechados, bem apertados. Não conseguia encarar o público."



Com o tempo, o cantor foi-se desinibindo, tocando em grupos nas tocatinas e em bares. Agora, continua a dar o seu contributo para que a cultura cabo-verdiana cresça. "Temos que manter a nossa cultura e a nossa música tradicional sempre no top. Porque é o que nasceu connosco. Temos que a manter e preservar", defende.

Quando Arlindo entrou para os Tubarões já tinha lançado uma morna (‘Es agu ki lebabu’). A banda gostou e o tema passou a fazer parte do reportório dos Tubarões. Outros temas agora interpretados pela banda são ‘Terra di Sol’, de Betu, e um funaná do Totinho. Sempre temas na linha daquilo que os Tubarões cantam e tocam: a emigração, a partida, a vivência dos cabo-verdianos.