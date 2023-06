Novos deputados da Guiné-Bissau tomam posse em 27 de julho

Os novos deputados da Guiné-Bissau, eleitos nas legislativas de 04 de junho, vão tomar posse em 27 de julho, segundo um despacho esta sexta-feira divulgado pela Comissão Nacional de Eleições.

O despacho, assinado pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, N'Pabi Cabi, refere que foi determinada a data de 27 de julho porque o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, estará ausente do país entre 16 e 25 de julho em "missão de serviço relevante e inadiável".

A Imprensa Nacional da Guiné-Bissau divulgou quarta-feira ao final do dia os resultados definitivos das eleições legislativas.



Os resultados das eleições legislativas deram a vitória à coligação Plataforma da Aliança Inclusiva - Terra Ranka com 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando assim a maioria absoluta.





O Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) obteve 29 deputados na Assembleia Nacional Popular, mais dois assentos do que em 2019.O Partido de Renovação Social (PRS) conseguiu 12 deputados, uma grande descida em relação às legislativas de 2019, quando obteve 21 assentos, enquanto o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), criado no final de 2021, e liderado por Botche Candé, obteve seis deputados na sua estreia eleitoral.A Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderada pelo primeiro-ministro cessante, Nuno Gomes Nabiam, obteve apenas um deputado, quando em 2019 elegeu cinco deputados.