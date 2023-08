Número de deslocados por causa do conflito já ultrapassa 4 milhões

O conflito no Sudão já causou, desde abril, mais de quatro milhões de deslocados, segundo a agência da ONU para os Refugiados, que se mostrou preocupada com a deterioração das condições sanitárias nos campos que acolhem parte desta população.

"A situação é insustentável, numa altura em que as necessidades excedem largamente as que podem ser satisfeitas com os recursos disponíveis", afirmou o porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), William Spindler, numa conferência de imprensa, sublinhando que a situação é igualmente grave nos postos fronteiriços e nos centros de trânsito dos países vizinhos.

De acordo com a fonte oficial, no estado meridional do Nilo Branco, a falta de medicamentos essenciais e de outros bens está a afetar gravemente os serviços de saúde e de alimentação em dez campos de refugiados, onde chegaram 144.000 pessoas provenientes de Cartum, a capital sudanesa.